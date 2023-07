Podczas rozbiórki budynku zginął operator koparki. "Wykonawca prac zignorował nasze zalecenia"

Do wypadku doszło w ubiegły czwartek (20 lipca) podczas rozbiórki budynku przy ulicy Śniadeckich w Kielcach. Koparka z operatorem w środku zsunęła się z gruzowiska, a następnie przewróciła się na dach do góry gąsienicami. Ratownicy przez około dwie godziny starali się dotrzeć do nieprzytomnego operatora maszyny. Gdy udało się go wyciągnąć, okazało się, że 69-latek nie przeżył.