Uczestnicy pikiety KOD byli znieważani. Prokuratura to potwierdza, ale postępowanie w sprawie gróźb umarza

Sprawa dotyczy zdarzeń, które rozegrały się na początku marca w Chęcinach (Świętokrzyskie) podczas wiecu prezydenta Andrzeja Dudy. Obok sympatyków prezydenta, pojawili się na nim także jego przeciwnicy, w tym działacze Komitetu Obrony Demokracji. Doszło do utarczek słownych. Jak relacjonuje reporterka TVN24 Marta Gordziewicz, padały hasła wulgarne, obelżywe, padały również groźby. Działacze KOD-u zdecydowali się zawiadomić prokuraturę.

Jedną z osób, która miała znieważać obelżywymi słowami uczestników pikiety i grozić działaczom KOD-u, była około 60-letnia kobieta. Jak opisywała Gordziewicz, kobieta podczas przesłuchania zeznała, że nie podobało jej się to, iż na spotkanie z Andrzejem Dudą przyszli jego przeciwnicy, przez co poniosły ją emocje i wypowiedziała "przykre słowa" w stosunku do działaczy KOD-u. Kobieta wyraziła też skruchę.