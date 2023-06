Pijana wiozła skuterem syna. Po wypadku czterolatek trafił do szpitala

W poniedziałek (26 czerwca) około godziny 8 rano służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku, do którego doszło na ulicy Spacerowej w Kętach nieopodal Oświęcimia. Ze zgłoszenia wynikało, że zderzyły się jadące w tym samym kierunku pojazdy: skuter i samochód.

Policja: kierująca skuterem matka była nietrzeźwa

Badają przyczyny wypadku

Rzecznik małopolskich policjantów przypomniał, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych. Natomiast za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia małoletniego grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.