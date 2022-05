Sześciolatek wybiegł na ulicę, prosto pod samochód. "Chwila nieuwagi"

Do wypadku doszło w Kętach (Małopolska) w środę. Toyotą, która potrąciła sześciolatka, kierowała 31-letnia mieszkanka miasta. - Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie do szpitala. Po zbadaniu okazało się, że ma złamaną nogę – zrelacjonowała w czwartek rzeczniczka oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Apel policji

- Apelujemy o zapewnienie odpowiedniej opieki małym dzieciom. Mają one naturalną chęć do poznawania otaczającego go świata, lecz nie towarzyszy jej zdolność do przewidywania konsekwencji zabaw. Przewidywanie zagrożeń i chronienie dziecka przed ich następstwami to przede wszystkim rola rodziców i opiekunów. Dlatego apelujemy o szczególną uwagę i troskę. Chwila nieuwagi może pozostawić konsekwencje na całe życie – powiedziała Małgorzata Jurecka.