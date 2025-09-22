Najechał na pieszego leżącego na jezdni, mężczyzna nie żyje

37-latek leżał na jezdni. Przejechał go nietrzeźwy kierowca Źródło: małopolska policja

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 21 na alei Wojska Polskiego w Kętach. Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, 46-letni mieszkaniec Kęt, kierując osobowym seatem, najechał na leżącego na jezdni pieszego, 37-letniego mieszkańca tej gminy.

Kierowca "po użyciu alkoholu"

"Pomimo niezwłocznie podjętej resuscytacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że w chwili zdarzenia był w stanie po użyciu alkoholu - 0,21 promila. Do badań została mu pobrana krew" - czytamy w komunikacie policji.

Wynik wskazany podczas badania przekracza dopuszczalny w Polsce limit, który wynosi 0,2 promila alkoholu w organizmie.

W miejscu tragedii do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratura. "W trakcie prowadzonego śledztwa zostaną ustalone dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego wypadku drogowego" - poinformowano.

