Dwie osoby ranne w wybuchu. Eksplodowały materiały pirotechniczne

czytaj dalej

W Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) 19-latek wszedł na szczyt 30-metrowego komina. Spadł i zginął na miejscu. To jeden z przeznaczonych do rozbiórki budynków po dawnych browarach. Jak zauważył reporter TVN24, informacja o zakazie wchodzenia na ogrodzony teren co prawda znajduje się na bramie, ale brama ta jest otwarta.