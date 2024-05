Osunęła się ziemia, od roku ważna droga jest zamknięta. Drogowcy podali termin jej otwarcia

W maju 2023 roku na drodze krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej (Małopolska) osunęła się ziemia. Ważna w regionie trasa została zamknięta – i tak jest do dziś. Prace remontowe trwają, drogowcy między innymi wbili w grunt kilkadziesiąt prętów o długości od 16 do 22 metrów. Kolejne będą betonowe pale, które ustabilizują grunt.

Ustabilizowali grunt

"Naszym zadaniem było wzmocnienie terenu, żeby mógł tam w ogóle wjechać ciężki sprzęt. Ściągnęliśmy nawierzchnię jezdni i warstwę ziemi o łącznej grubości ok. 2 m. Wbiliśmy pionowo w grunt wzdłuż północnej krawędzi osuwiska 25 gwoździ o długości 16 m i średnicy 3,2 cm. Następnie połączyliśmy te gwoździe zbrojeniem (tzw. zbrojenie oczepu) i je zabetonowaliśmy. W tak powstałą ścianę, we wcześniej przygotowanych miejscach, wbiliśmy pod kątem 45 stopni kolejne 24 gwoździe o maksymalnej długości 22 m. Dzięki temu powstała konstrukcja, która stabilizuje teren osuwiska i pozwala na przygotowanie się do palowania gruntu. To ważne dla bezpiecznego prowadzenia prac, bo wykonująca je palownica waży 80 ton" – podaje GDDKiA.