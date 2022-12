Aktor Jerzy S. stanie przed sądem. Grozi mu kara grzywny lub ograniczenie wolności do dwóch lat

Do sądu rejonowego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko znanemu aktorowi Jerzemu S. Informacje potwierdziła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie. Pod koniec listopada artysta usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara grzywny lub ograniczenie wolności do dwóch lat.

- Do sądu rejonowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko Jerzemu S. Jeśli chodzi o zarzut, to jest to zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości. Jeśli chodzi o wymiar kary, to zgodnie z treścią przepisu, który opisuje zdarzenie będące przedmiotem aktu oskarżenia, to możliwe jest wymierzenie kary grzywny, ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch - przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie.