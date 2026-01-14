Kardynał twarzą suplementów i funduszy inwestycyjnych. Kuria ostrzega

W przestrzeni internetowej pojawiają się fałszywe nagrania reklamowe wykorzystujące wizerunek metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia - ostrzegł we wtorek rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski. Podkreślił, że działanie to narusza dobra osobiste hierarchy.
"Nigdy nie brał udziału w reklamach"
Jak zastrzegł rzecznik kurii w oświadczeniu przesłanym do mediów, nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem kardynała Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake.
"Ksiądz Kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza Jego dobra osobiste. Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem" - zaznaczył ks. Michalczewski.
Autentyczne nagrania prawdziwych słów kardynała Grzegorza Rysia - wskazał rzecznik - można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej.
Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd metropolity krakowskiego 20 grudnia 2025 roku. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Autorka/Autor: bp/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski