Kardynał twarzą suplementów i funduszy inwestycyjnych. Kuria ostrzega

Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W przestrzeni internetowej pojawiają się fałszywe nagrania reklamowe wykorzystujące wizerunek metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia - ostrzegł we wtorek rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski. Podkreślił, że działanie to narusza dobra osobiste hierarchy.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

"Nigdy nie brał udziału w reklamach"

Jak zastrzegł rzecznik kurii w oświadczeniu przesłanym do mediów, nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem kardynała Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake.

OGLĄDAJ: Deepfake zmienia zasady gry Zobacz cały materiał

"Ksiądz Kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza Jego dobra osobiste. Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem" - zaznaczył ks. Michalczewski.

Autentyczne nagrania prawdziwych słów kardynała Grzegorza Rysia - wskazał rzecznik - można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej.

Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd metropolity krakowskiego 20 grudnia 2025 roku. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

OGLĄDAJ: Obejrzyj, zanim ktoś użyje twojego głosu lub twarzy Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD