Kraków Pożar zakładu. Ponad setka strażaków w akcji Mateusz Czajka |

Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków Źródło wideo: KW PSP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KW PSP w Krakowie

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O godzinie 4.12 straż pożarna otrzymała informację o pożarze zakładu stolarskiego przy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wewnątrz składowano drewno. To budynek o wymiarach 26 na 13 metrów i osiem metrów wysokości.

- W szczytowym momencie do akcji skierowano około 30 pojazdów straży pożarnej, czyli ponad stu strażaków, ponieważ zagrożone były budynki mieszkalne, które znajdują się obok - powiedział tvn24.pl kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do pożaru zakładu stolarskiego i ochrony pobliskich budynków skierowano ponad stu strażaków Źródło zdjęcia: KW PSP w Krakowie

Pożar jest już opanowany. Rzecznik wskazał, że strażacy uratowali przez ogniem dwa domy oraz drugi warsztat stolarski wraz z wiatą. Choć pożar opanowano już po godzinie 6, to, jak podkreślają strażacy, akcja będzie jeszcze długo trwała.

- Na miejscu jest koparka. Będą sukcesywnie trwały prace rozbiórkowe. Strażacy będą wchodzić do środka i przelewać pogorzelisko - dodał rzecznik małopolskiej PSP.

Do pożaru zakładu stolarskiego i ochrony pobliskich budynków skierowano ponad stu strażaków Źródło zdjęcia: KW PSP w Krakowie

Przyczyną pożaru zajmie się biegły

Policja przekazała, że nikomu nic się nie stało. Na ten moment przyczyna pożaru oraz wysokość strat pozostają nieznane.

- Będzie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który w wyniku prowadzonych czynności ustali, co było przyczyną pożaru. Obecnie w Kalwarii jest zablokowany jeden pas na ul. Jagiellońskiej - poinformowała tvn24.pl asp. szt. Agnieszka Petek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Źródło: Google Maps