Pożar zakładu. Ponad setka strażaków w akcji
O godzinie 4.12 straż pożarna otrzymała informację o pożarze zakładu stolarskiego przy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wewnątrz składowano drewno. To budynek o wymiarach 26 na 13 metrów i osiem metrów wysokości.
- W szczytowym momencie do akcji skierowano około 30 pojazdów straży pożarnej, czyli ponad stu strażaków, ponieważ zagrożone były budynki mieszkalne, które znajdują się obok - powiedział tvn24.pl kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Pożar jest już opanowany. Rzecznik wskazał, że strażacy uratowali przez ogniem dwa domy oraz drugi warsztat stolarski wraz z wiatą. Choć pożar opanowano już po godzinie 6, to, jak podkreślają strażacy, akcja będzie jeszcze długo trwała.
- Na miejscu jest koparka. Będą sukcesywnie trwały prace rozbiórkowe. Strażacy będą wchodzić do środka i przelewać pogorzelisko - dodał rzecznik małopolskiej PSP.
Przyczyną pożaru zajmie się biegły
Policja przekazała, że nikomu nic się nie stało. Na ten moment przyczyna pożaru oraz wysokość strat pozostają nieznane.
- Będzie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który w wyniku prowadzonych czynności ustali, co było przyczyną pożaru. Obecnie w Kalwarii jest zablokowany jeden pas na ul. Jagiellońskiej - poinformowała tvn24.pl asp. szt. Agnieszka Petek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.