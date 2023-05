Bogini Ceres, pług i nieczytelny napis. Moneta sprzed dwóch tysięcy lat znaleziona nad Wisłą

Krzysztof Kozłowski, prowadzący w Józefowie nad Wisłą (powiat opolski) poszukiwania z użyciem wykrywacza metalu, znalazł srebrną monetę sprzed ponad dwóch tysięcy lat. To tak zwany serratus z popiersiem bogini Ceres na jednej stronie i pługiem zaprzęgniętym w woły na drugiej.

- Przekazana moneta to srebrny denar, tzw. serratus (ząbkowany). Jest to o tyle niezwykłe znalezisko, że pochodzi jeszcze z okresu republikańskiego Rzymu i datować go można na 81 r. p.n.e. – wyjaśnił konserwator.