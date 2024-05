Niedźwiedź w Jordanowie. Władze apelują o ostrożność

Zachowaj spokój

Przyrodnicy radzą, aby w przypadku spotkania niedźwiedzia spokojnie i bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku. Ucieczka przed niedźwiedziem to zły pomysł, ponieważ może sprowokować drapieżnika do pogoni, a na krótkim dystansie niedźwiedź może rozpędzić się nawet do 50 km/h. Najlepiej powoli, ostrożnie się wycofać. Jeśli jednak dojdzie do ataku drapieżnika, należy położyć się płasko na ziemi, przylgnąć brzuchem do podłoża rękami osłaniając szyję i głowę.