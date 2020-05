"Przyszli do jego domu w nocy, pobili go, przywiązali kablami do stołu i okradli". 62-latek nie przeżył

62-latek został pobity, a następnie przywiązany do stołu kablami elektrycznymi. Nie przeżył. Napastnicy obrabowali jego dom. W związku z tym zdarzeniem czterej młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym trzech - zarzut zabójstwa.

Do zabójstwa doszło w zeszłym tygodniu w miejscowości Jodłówka-Wałki (woj. małopolskie). Policjanci szybko znaleźli podejrzanych. Dwaj z nich już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem, dopuszczając się kradzieży i rozbojów. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat.