Dostali zgłoszenie o pijanej matce. W mieszkaniu jej nie było, bo wyjechała z dziećmi samochodem

Do jednego z liceów w Luizjanie przez niemal cały rok szkolny uczęszczała 28-letnia kobieta, podająca się za 17-latkę. Gdy dyrekcja dowiedziała się o sprawie, zgłosiła ją policji. Aresztowano kobietę oraz jej matkę, która zapisała córkę do szkoły. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 28-latka poszła do liceum, żeby nauczyć się angielskiego.