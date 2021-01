Jechali konno po pasie drogi granicznej. Musieli się wytłumaczyć i zapłacić mandaty

Patrol, który pojawił się we wskazanym miejscu wylegitymował mężczyzn. Cała trójka to Polacy.

Pas drogi granicznej to 15-metrowa strefa biegnąca od linii granicy do wewnątrz kraju. Na Podkarpaciu poza nielicznymi odcinkami w Bieszczadach gdzie wzdłuż granicy przebiegają szlaki turystyczne, obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia na ten odcinek.

Nieznajomość przepisów nie jest usprawiedliwieniem

- Turyści, którzy pojawiają się na Podkarpaciu na terenach w pobliżu granicy, muszą mieć świadomość, że to nie tylko granica wschodnia Polski, ale i granica Unii Europejskiej. Nasi funkcjonariusze czuwają tu nad bezpieczeństwem naszych obywateli, ale i całej Wspólnoty. Dlatego zanim wyruszy się na szlak warto zapoznać się z tym jakie zasady obowiązują w strefie na terenach przygranicznych i stosować się do znaków. Mamy wrażenie, że turyści często sądzą, że jak nie ma w pobliżu patrolu, to mogą robić, co chcą i nie poniosą żadnych konsekwencji, a tak wcale nie jest. Przypominamy, że granica jest monitorowana – tłumaczy Pikor.