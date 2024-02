Nie żyje 14-latek, który na nartach wjechał w metalową linę

Do wypadku na stoku doszło w piątek po godzinie 18 na stacji Jaworzyna Krynicka Czarny Potok. Na trasę wyłączoną z użytku na czas pracy ratraka, do którego były przymocowane metalowe liny, wjechały trzy osoby. Dwie z nich ominęły przeszkody. Nie udało się to 14-latkowi.