W mieszkaniu ulatniał się gaz, 71-latek miał atak epilepsji. Policjanci i strażacy wyważyli drzwi

Do budynku, w którym czuć było gaz, został skierowany patrol policji oraz wóz straży pożarnej. Według osoby zgłaszającej w mieszkaniu miał przebywać starszy mężczyzna.

"Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, ustalając również, że pod wskazanym adresem zamieszkuje 71-latek, który nie otwiera drzwi. Policjanci wraz ze strażakami, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, niezwłocznie podjęli decyzję o wyważeniu drzwi do mieszkania" – podaje jastrzębska policja.

Odkręcona kuchenka

Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zastali w nim leżącego na podłodze 71-latka. "Kontakt z nim był utrudniony, a ona sam był oszołomiony. Mundurowi wynieśli poszkodowanego na zewnątrz, gdzie udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie przekazali go Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który po wstępnym badaniu ustalił, że jastrzębianin dostał ataku epilepsji. Mężczyzna został zabrany do szpitala" – relacjonują policjanci.