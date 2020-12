Zabił byłą żonę, ciało wywiózł i ukrył. Spędzi w więzieniu 25 lat

Sąd "absolutnie przekonany o winie"

Sąd apelacyjny zmienił jedynie nieco opis czynu. Uznał bowiem, że nie ma dowodów na to, by Janusz G. jeszcze w samochodzie uderzał kobietę. Sąd I instancji przyjął bowiem, że G. zadał jej co najmniej dwa uderzenia w domu, a po wyniesieniu kobiety do auta, zadał jej jeszcze jedno uderzenie. Sąd wówczas uznał, że miały o tym świadczyć plamy krwi w samochodzie. Tymczasem sąd odwoławczy uznał, w oparciu o jedną z opinii biegłych, że krew mogła zostać tam naniesiona z pokrwawionego ciała.