Ksiądz chodził po kolędzie, został napadnięty i okradziony. Mają podejrzanego o atak

Nie mam zaufania do Szymona Hołowni, bo był jedną z pierwszych osób, która chciała jeszcze w grudniu popierać tę ustawę bez poprawek - mówił po piątkowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Klub KO niemal w całości wstrzymał się od głosu, z kolei Polska 2050 Hołowni była przeciw. - Trudno jest mi dyskutować ze stanami zaufania lub braku zaufania Borysa Budki. Jeżeli ma jakiś kłopot z zaufaniem do mnie, to serdecznie zapraszam do osobistej rozmowy - odpowiedział Hołownia.