Brat Albert nie będzie prowadził już schroniska dla bezdomnych. Do konkursu ofert zgłosiła się jedna fundacja

Jest podmiot zainteresowany prowadzeniem schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle (Podkarpacie). To jedna z lokalnych fundacji. - Oferta, którą złożyła, spełnia nasze wymogi. Wszystko wskazuje na to, że do końca tygodnia sformalizujemy umowę - mówią urzędnicy. Wcześniej - po 21 latach - z prowadzenia jasielskiej placówki dla bezdomnych zrezygnowało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Jak zapewnia, oferta złożona przez fundację spełnia wszystkie wymogi samorządu oraz mieści się w kwocie, jaką urząd zabezpieczył w budżecie na działalność schroniska i noclegowni dla mężczyzn w kryzysie bezdomności. - Do końca tego tygodnia powinniśmy dopiąć wszystkie formalności. Wszystko wskazuje na to, że to tej fundacji powierzymy prowadzenie dalszej działalność schroniska - przekazuje Koba. Urząd Miasta w Jaśle na razie nie zdradza, jaka to fundacja.