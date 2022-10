17-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją kradzionym autem. Jazdę zakończył na przydrożnej latarni

czytaj dalej

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak miał polecieć do Korei Południowej, by rozmawiać o zakupach zbrojeniowych i podpisać umowę na pozyskanie wyrzutni Chunmoo. Minister nie dotarł jednak do Seulu. Media informowały, że to Chiny zablokowały przelot polskiego rządowego samolotu. MON przekazał jednak, że powodem była usterka maszyny, którą miał lecieć Błaszczak.