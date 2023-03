Gdy próbował potrącić policjantów, odpowiedzieli ogniem. Pościg zakończył się na drzewie

Uderzeniem w drzewo zakończył się pościg za kierowcą audi, który wcześniej w Jaśkowicach (woj. małopolskie) nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przed radiowozem i prawie potrącił próbujących go zatrzymać policjantów. Nie powstrzymały go nawet oddane przez funkcjonariuszy strzały z broni palnej.

Policja: uciekinier dwukrotnie prawie potrącił policjanta

Wtedy kierowca audi zmienił kierunek i ruszył do przodu w stronę jednego z mundurowych, zmuszając go do ponownego odskoczenia z drogi. Następnie uciekinier uderzył w wóz policyjny, po czym zjechał do przydrożnego rowu i zakończył ucieczkę na drzewie.