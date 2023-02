Na łuku drogi zjechał na lewy pas i uderzył w tira. Trafił do szpitala

czytaj dalej

Na oficjalnym profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena pojawiły się w nocy dwa wpisy, w których amerykański przywódca dziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom. Biden dołączył do nich fotografie, na których ściska dłoń polskiego prezydenta, macha do słuchaczy swojego przemówienia w Arkadach Kubickiego czy uśmiecha się do zdjęcia otoczony dziećmi trzymającymi flagi Polski, USA i Ukrainy.