Zdezorientowany czterolatek sam w markecie

Czterolatek przyszedł do jednego ze sklepów w Jarosławiu (Podkarpacie) za grupą nastolatków. Dzieci nie znały chłopca. Jego losem zainteresowała się pracownica marketu, która o sprawie powiadomiła policję. Funkcjonariusze odnaleźli matkę czterolatka, która przyznała, że doglądała syna na placu zabaw przez okno swojego mieszkania.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na terenie jednego ze sklepów w Jarosławiu. Jak informuje policja, do marketu - w towarzystwie kilku nastolatków - przyszedł czterolatek. - Okazało się, że dzieci nie znały malca. Powiedziały obsłudze sklepu, że w pewnym momencie chłopczyk dołączył do ich grupy i szedł za nimi - relacjonuje asp. szt. Anna Długosz z policji w Jarosławiu. I dodaje, że zdezorientowanym dzieckiem zajęła się pracownica sklepu. Dziecka nie szukał nikt z klientów, dlatego o sprawie powiadomiła policję.