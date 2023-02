Prawdopodobnie zasłabł, wjechał na chodnik i przejście dla pieszych, uderzył w latarnię. Nie żyje

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki pojechał do Kijowa, by zawieźć nasze Leopardy - poinformował prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - To pierwsze czołgi, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem - powiedział prezydent.