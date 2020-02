Chciała uratować synów, wbiegła do magazynu bez tlenu. 57-latka zmarła w szpitalu

Nie żyje 57-letnia kobieta, której dwaj synowie na początku lutego zginęli w magazynie do przechowywania warzyw. Matka próbowała ich ratować. W pomieszczeniu była skrajnie niska zawartość tlenu.

Do tragedii doszło w Jakubowicach (Świętokrzyskie). 57-latka od 7 lutego znajdowała się w kieleckim szpitalu.

Magazyn, w którym doszło do wypadku, znajduje się pod ziemią. Przechowana w nim była pietruszka.

Matka 27-letniego Piotra i jego o trzy lata starszego brata Michała zorientowała się, że jej synowie zeszli do magazynu. - Szukała ich. Kiedy zajrzała do magazynu, zobaczyła ich leżących na ziemi. Zadzwoniła pod numer alarmowy. Potem wygrał instynkt macierzyński, pani Maria wskoczyła do środka. Niedługo potem sama straciła przytomność - opowiada Stanisław Porada, burmistrz pobliskich Działoszyc.