Jak być rodzicem zza krat? "Mogłam być dla syna obcym człowiekiem"

Kluczowe fakty: W krajach Unii Europejskiej około 800 tysięcy dzieci ma w zakładach karnych co najmniej jednego ze swoich rodziców.

Zwykle osadzeni rodzice spotykają się z dziećmi w więziennej sali widzeń. - Budowanie z dzieckiem relacji jedynie poprzez siedzenie przy stoliku i rozmawianie jest bardzo trudne - podkreśla Agnieszka Szeliga-Żywioł z Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

W polskiej edycji projektu "Game with Mum and Dad" działacze Probacji wraz ze Służbą Więzienną umożliwiają więźniom i ich dzieciom kontakt na zupełnie innym poziomie, w myśl hasła "prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".

Słynny małopolski park rozrywki. Pędzące 142 kilometry na godzinę wagoniki rollercoastera, którego długa na 1,5 kilometra trasa o wysokości 77 metrów w najwyższym jej punkcie, były tylko jedną z atrakcji tego ciepłego dnia. Nie tylko wielkie wahadło przyprawiało o zawroty głowy. W podłogę dociskało nie tylko przeciążenie, którego wartość podchodziła do 4g.