Majchrowski tłumaczy się z zarzutów

- Te dotacje są zwykle przyznawane w takim trybie ciągłym, rok po roku i jednorocznie wynoszą od 100 do maksymalnie 300 tysięcy złotych. I wiele podmiotów otrzymuje te dotacje w takim trybie rok po roku właśnie. Kamienica, której dotyczą zarzuty, nie dostała bynajmniej najwyższej dotacji, była to raczej standardowa wysokość tej dotacji - tłumaczył prezydent Majchrowski.

Budynek, o którym mowa, położony jest na rogu ulic Wiślnej i Gołębiej. To ścisłe centrum miasta, tuż przy Rynku Głównym. Kamienica należy do rodziny byłej wiceprezydent Elżbiety K., która już wcześniej usłyszała zarzuty w tej sprawie .

- W pierwszych latach nie wiedziałem nawet, że ta kamienica należy do rodziny wiceprezydent Elżbiety K. Potem doszła do mnie ta wiedza. Natomiast wnioski o dotację były jak najbardziej uzasadnione merytorycznie - wyjaśnił w piątek prezydent Jacek Majchrowski.

Majchrowski: zarzuty są w dużej mierze polityczne

Po przedstawieniu zarzutów rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek informowała, że "to nie prezydent miasta wydaje decyzje o przyznaniu dotacji, tylko robi to uchwałą Rada Miasta Krakowa, w związku z czym prezydent w żaden sposób pieniędzy żadnemu właścicielowi obiektu zabytkowego nie przyznaje".

Sam Majchrowski wytłumaczył, że "Rada Miasta prawie zawsze jednogłośnie przyznaje te dotacje, bardzo rzadko zdarzało się, że ktoś się wstrzymał". Podkreślił, że kryteria oceny wniosków są częścią uchwały Rady Miasta Krakowa i nie przewidują one kryterium dochodowego. W komisji, która opiniuje wnioski, zasiadają osoby wskazane przez prezydenta - są to przedstawiciele służb konserwatorskich, radni i urzędnicy magistratu. Według Majchrowskiego miasto przyznaje kilkadziesiąt dotacji każdego roku, a maksymalna kwota wsparcia wynosi około 300 tysięcy złotych. W latach 2013-2020 miasto przyznawało rocznie dotacje o łącznej wysokości 4-5 milionów złotych. - Mniej więcej połowa z tych pieniędzy dotyczyła prywatnych podmiotów - przekazali urzędnicy prezydenta.

- Zarzuty mi postawione są w dużej mierze polityczne. To postępowanie toczy się od lat, a decyzji o postawieniu nowych zarzutów nie podejmuje się z dnia na dzień. Moim zdaniem to była operacja prokuratury przygotowywana w czasie, kiedy nie było jeszcze wiadomo, czy wystartuję w wyborach. Gdybym startował, to można by informować, że "startuje, a ma zarzuty". Miało to przed wyborami we mnie uderzyć. Prokuratura jest jeszcze w większości w rękach dawnej władzy - ocenił prezydent Jacek Majchrowski.