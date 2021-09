Nie żyje Jacek Bednarczyk, wieloletni fotoreporter PAP

Sprzedał ubrania, kupił aparat

"Mam szczęście, robię to, co lubię. Fotografowanie sprawia mi dużą przyjemność, więc nie mierzę czasu, jaki spędzam z aparatem. Nie czuję nawet, kiedy pracuję" – mówił Jacek Bednarczyk w "Opowieściach fotografistów" Ewy Kozakiewicz.

Wchodził, gdzie inni nie weszli

"Miał w sobie spokój i dystans do tego, co działo się wokół, a jednocześnie ogromny szacunek do osób, które fotografował" – wspominają ci, którzy mieli okazję z nim pracować. "Miał też wyjątkowe wyczucie czasu i miejsca, zawsze był tam, gdzie powinien" – mówią jego koledzy fotoreporterzy. Uczył młodszych szacunku do zawodu – podkreślają.