Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje 22-letni kierowca i jego 20-letni pasażer

Dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala na skutek wypadku, do jakiego doszło w Jabłonicy Polskiej (województwo podkarpackie). Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło w piątek około godziny 23 w Jabłonicy Polskiej (powiat brzozowski) na trasie z Krosna do Domaradza. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że na prostym odcinku drogi kierujący bmw 22-latek prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi - informuje Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik podkarpackiej policji. I dodaje, że kierowca wjechał do przydrożnego rowu, a następnie z dużą siłą uderzył dachem w drzewo.