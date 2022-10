Ludzkie szczątki w lesie. Śledczy sprawdzają, czy to zaginiony przed rokiem kuracjusz

Pracownicy Nadleśnictwa Dukla (Podkarpacie) podczas wycinki drzew natknęli się na ludzkie szczątki. Teraz policja pod nadzorem prokuratury sprawdza, czy mogą należeć do kuracjusza, który ponad rok temu opuścił Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju i ślad po nim zaginął.

Jak informuje Prokurator Rejonowa w Krośnie Iwona Czerwonka-Rogoś, w lesie znaleziono m.in. czaszkę, kilka fragmentów kości oraz fragmenty męskiego ubrania: kurtki, swetra i spodni. Wszystko porozrzucane było w promieniu kilkudziesięciu metrów. - Bierzemy pod uwagę, że szczątki mogą należeć do zaginionego przed rokiem Jerzego N. - powiedziała nam prokurator. I dodała, że w najbliższym czasie fragmenty ubrań zostaną okazane rodzinie zaginionego. Jeśli w ten sposób nie uda się potwierdzić, że szczątki należą do mężczyzny znalezione w lesie kości zostaną poddane specjalistycznym badaniom, podczas których biegli spróbują z nich wyekstrahować materiał genetyczny do badań porównawczych.