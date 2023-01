Ludzkie szczątki w lesie. Prokuratura ustaliła, kim był zmarły mężczyzna

Na podstawie badań genetycznych udało się potwierdzić, że szczątki znalezione we wrześniu w lesie na terenie Nadleśnictwa Dukla (Podkarpacie) należą do zaginionego kuracjusza Jerzego N. Mężczyzna w październiku 2021 roku opuścił Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju i ślad po nim zaginął.

Potwierdzili tożsamość, przyczyny śmierci nieznane

Krośnieńska prokuratura rejonowa informowała wówczas, że w lesie znaleziono m.in. czaszkę, kilka fragmentów kości oraz fragmenty męskiego ubrania: kurtki, swetra i spodni. Wszystko porozrzucane było w promieniu kilkudziesięciu metrów. Śledczy typowali, że szczątki mogą należeć do zaginionego w październiku 2021 roku Jerzego N.

Wyszedł i ślad po nim zaginął

60-latek od 23 września 2021 roku przebywał w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, gdzie rehabilitował rękę. Na co dzień mieszkał w jednej z miejscowości powiatu dębickiego. Iwonickie sanatorium opuścił 8 października około godziny 5.40. Jak relacjonowała wówczas lokalnym mediom córka zaginionego, na monitoringu z ośrodka widać, jak mężczyzna wychodzi z budynku z reklamówką, odkłada ją koło drzwi, wraca po kurtkę i powolnym krokiem opuszcza budynek.

Mężczyzna zostawił w pokoju wszystkie swoje rzeczy: ubrania, dokumenty i pieniądze. Zabrał ze sobą telefon, z którego miał dzwonić do jednego ze swoich kolegów, informując go, że jest w drodze do Dębicy. Miał być tam nawet widziany na dworcu, ale policja nie potwierdziła tych informacji. Kilkudniowe poszukiwania mężczyzny nie przyniosły wówczas rezultatu.