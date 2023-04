Weszła do kościoła i ukradła torebkę. Pieniądze wydała na alkohol

czytaj dalej

Dwie osoby zatrzymane, przejęte 134 jednostki broni palnej i niemal 1900 sztuk amunicji - to efekt akcji Centralnego Biura Śledczego Policji wymierzonej w nielegalny handel bronią. W sumie w sprawie podejrzanych jest już 36 osób. Teraz śledczy będą sprawdzać m.in. to, czy zabezpieczona broń nie była wykorzystywana do przestępstw.