Listonosz uratował seniorkę. Zaniepokoiło go, że nie stała jak zwykle przy oknie. "Mogłaby już nie żyć"

Do zdarzenia doszło na przełomie lutego i marca, ale Poczta Polska opowiedziała tę historię dopiero teraz. Jakub Drożdżal jako listonosz pracuje od 10 lat. Tego dnia jak zawsze wyszedł w rejon i rozpoczął doręczanie przesyłek, tym razem w miejscowości Humniska w powiecie brzozowskim, którą obsługiwał w zastępstwie. Kiedy doręczył już wszystkie przesyłki, skierował się do domu starszej, samotnie mieszkającej kobiety, której miał dostarczyć list.

- Miałem do doręczenia list polecony i kiedy szedłem po schodach do tej posesji zauważyłem, że "babci" nie ma. Przeważnie siedziała na łóżku, przy oknie, było ją dobrze widać - relacjonuje pan Jakub.

"Gdyby nie czujność i empatia pana Jakuba, jej mama mogłaby już nie żyć"

List kobiecie listonosz Jakub Drożdżal dostarczył następnego dnia. Odebrała go córka seniorki. - Podziękowała za pomoc i powiedziała, że gdyby nie czujność i empatia pana Jakuba, jej mama mogłaby już nie żyć. W dniu wypadku prawdopodobnie nikt inny już by do niej nie przyszedł. Córka ją odwiedzała i przynosiła obiad, ale robiła to zawsze w okolicach południa. Te długie godziny, w czasie których starsza pani nie otrzymałaby pomocy, mogłyby być dla niej zabójcze - zwraca uwagę Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.