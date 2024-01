Żółte renault roztrzaskało się o beton, zginęło trzech mężczyzn. Koniec śledztwa

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu umorzyła śledztwo w sprawie wypadku renault, do którego doszło latem ubiegłego roku w Harmężach (woj. małopolskie). Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn. Jak poinformowała prokuratura, przyczyną tragedii była nadmierna prędkość.

Umorzenie nastąpiło w poniedziałek (29 stycznia). "Podstawą było to, że sprawca zmarł wskutek wypadku" - przekazał zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.

Śledczy dodał, że biegli zrekonstruowali przebieg wypadku renault megane i jednoznacznie stwierdzili, że dorowadziła do niego nadmierna prędkość. Na drodze obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. "Biegli bardzo dokładnie określili prędkość pojazdu. Początkowa wynosiła 130 kilometrów na godzinę, a w chwili, gdy auto utraciło przyczepność i wypadło na łuku z drogi, było to 127 kilometrów na godzinę" - powiedział Słomka.