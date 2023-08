Rozbili się sportowym autem, zginęli. Prokuratura zleciła sekcję zwłok

Prokuratura o wypadku w Harmężach

"Zaczęliśmy wyciągać, reanimować"

Reporterka TVN24 dotarła do świadków tragedii. - Żonę to przebudziło. Szybko na nogach, światła nie było, urwało wszystko (kable - red.). Zaczęliśmy wyciągać, reanimować, to wszystko. Wszyscy nie żyją. Młode synki, do 30 lat góra - powiedział jeden z mieszkańców. - Kable pozrywało, słup się nachylił - mówił inny.