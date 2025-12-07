Urodziła na stacji paliw. Akurat była tam położna

harklowa

Na stacji benzynowej w Harklowej koło Nowego Targu doszło do niecodziennego zdarzenia. Mieszkanka, jadąca z mężem do szpitala, by urodzić dziecko, nie zdążyła dotrzeć na izbę przyjęć – akcja porodowa rozpoczęła się w samochodzie, tuż po zjechaniu na stację paliw.

Dziecko przyszło na świat jeszcze przed przyjazdem służb medycznych.

Pomogła położna

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 17. Po wezwaniu pomocy pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z lokalnej OSP oraz zastęp PSP z Nowego Targu, a następnie karetka pogotowia.

Jak przekazał dyżurny nowotarskiej straży pożarnej, szczęśliwym zbiegiem okoliczności na stacji przebywała również położna z nowotarskiego szpitala, która udzieliła rodzącej fachowej pomocy.

Mama i córka czują się dobrze. Zostały przewiezione karetką na oddział ginekologiczno-położniczy w Nowym Targu.

