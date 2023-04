Na swojej działce znalazł pocisk moździerzowy

Policja: to najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce znaleziska. Do Harklowej skierowano także saperów. Według funkcjonariuszy niewybuch to 30-centymetrowy pocisk moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Funkcjonariusz przypomniał, że w przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. - Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia niewybuchu, czy amunicji należy natychmiast powiadomić policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce przed dostępem dla osób postronnych - dodał Gleń.