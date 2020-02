"Był przestraszony, ale kontaktował". 11-letni harcerz postrzelony podczas zimowiska

- Faktycznie mężczyzna został zatrzymany i to jest wszystko, co na tę chwilę mogę powiedzieć. Do informacji, że sam się zgłosił wolałabym się na razie nie odnosić - powiedziała Aneta Izworska z zespołu prasowego nowosądeckiej policji.

Strzały w lesie

- To okropne, jaka to opinia o Gródku dla nas – martwi się pan Władysław, mieszaniec Gródka nad Dunajcem. Zdaniem mężczyzny wiele problemów rozwiązałoby przywrócenie posterunku policji w miejscowości. Jak dodaje, przez zdarzenie w lesie mieszkańcy czują się zagrożeni.

"To mogło skończyć się tragicznie"

Cisło podała, że wszczęte zostało postępowanie z art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia na utratę życia i zdrowia. Policja konsultuje się z nowosądecką prokuraturą i w poniedziałek przekaże jej materiały w tej sprawie. - To mogło skończyć się tragicznie, więc musimy jak najszybciej to wyjaśnić i zatrzymać tego człowieka - zaznaczyła Cisło.

Harcerz "czuje się dobrze"

Ranny w wyniku tego zdarzenia 11-letni uczestnik obozu trafił do szpitala. Jak przekazała rzecznik prasowa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Barbara Sobieska, chłopiec wrócił już do domu. - Wraz z rodzicami pojawił się, żeby odebrać swoje rzeczy z obozu. Czuje się dobrze - powiedziała.

Harcerze na medal

O szczegółach zdarzenia udało nam się porozmawiać z Gabrielą Kongstad, komendantką zgrupowania. Kobieta podkreśla, że harcerze, chociaż przestraszeni sytuacją, zachowali się bardzo rozsądnie. Wezwali pomoc i zadzwonili na numer 112. – Chłopcy zostali odprowadzeni przez przybocznego do szkoły, w której nocowali, a drużynowy pojechał z policjantami szukać tego samochodu (z którego strzelano – red.). Ja pojechałam z rannym chłopcem do szpitala – relacjonuje komendantka.

Również poszkodowany 11-latek zachował zimną krew. – Na pewno był bardzo przestraszony, ale kontaktował. My go zagadywaliśmy, on nam opowiadał, co robił na zimowisko – opisuje Kongstad.