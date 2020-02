Młody harcerz postrzelony w szyję. 39-latek usłyszał zarzuty

39-latek to mieszkaniec jednej z miejscowości pod Nowym Sączem (Małopolska). – Mężczyzna zasadniczo przyznał się do zarzutów, złożył jednak wyjaśnienia, w których podał swoją wersję zdarzeń, odbiegającą od zeznań świadków. Będziemy to weryfikować – poinformował Jarosław Łukacz, prokurator rejonowy w Nowym Sączu. Tego, jak podejrzany tłumaczył swoje zachowanie, śledczy nie ujawniają.