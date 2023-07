"Zarobił" 40 punktów karnych na odcinku 300 metrów. Za szereg wykroczeń zapłaci krocie

czytaj dalej

Polityka wkradła się do szpitali, na porodówki, do oddziałów ginekologicznych i kobiety w lęku przed utratą życia czy zdrowia odkładają macierzyństwo - mówiła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, komentując niedzielną wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że jego ugrupowanie "będzie robić wszystko", by w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci. - To Prawo i Sprawiedliwość od ośmiu lat jest dysponentem budżetu i dysponentem programów społecznych - zaznaczył poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha.