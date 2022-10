Autokar zjechał do rowu i uderzył w słup. "Prawdopodobnie uległ awarii", są poszkodowani

czytaj dalej

Nie możemy dłużej finansować usługi Starlink dla rządu i armii Ukrainy tak, jak robiliśmy to do tej pory - miała stwierdzić należąca do Elona Muska firma SpaceX w dokumentach wysyłanych we wrześniu do Pentagonu. Według CNN, która uzyskała dostęp do tych dokumentów, firma zagroziła wstrzymaniem finansowania dostępu do komunikacji satelitarnej dla Ukrainy, jeżeli amerykańska armia nie zapewni dodatkowych funduszy.