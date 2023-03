Komendant straży miejskiej zwrócił uwagę nastolatkowi. Został brutalnie pobity

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 marca, w małopolskich Gorlicach. Komendant miejscowej straży miejskiej w czasie wolnym od służby zauważył grupę pijących i hałaśliwie zachowujących się nastolatków. Zwrócił im uwagę, wywołując tym samym złość młodych mężczyzn. Jeden z nich zareagował agresją.

Policja: 19-latek przewrócił komendanta, bił go po całym ciele

Jak informuje policja, rozjuszony 19-latek uderzył komendanta, po czym - gdy ten upadł - okładał go pięściami po całym ciele.

W sobotę 19-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz czynnej napaści z użyciem noża na funkcjonariusza publicznego. Za te przestępstwa grożą kary odpowiednio do pięciu i do 10 lat więzienia. W niedzielę decyzją sądu nastolatek trafił na trzy miesiące do aresztu.