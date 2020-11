15-letni Aleksander jest podejrzany o zabójstwo 18-letniej Natalii, swojej siostry. Sąd zlecił wykonanie dwóch opinii

15-letni Aleksander N., który przyznał się do zabicia swojej starszej siostry, został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Sąd Rejonowy w Dębicy (Podkarpackie) zlecił sporządzenie w jego sprawie dwóch opinii: psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej.

- Jednocześnie sąd podjął decyzję, że zasięgnie również opinii psychiatrycznej. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego powinno ją wydać co najmniej dwóch biegłych psychiatrów – przekazał sędzia Mucha.

Najpierw biegli psychiatrzy przeprowadzą jednorazowe badanie. Sędzia Mucha dodał, że od ich stanowiska zależy, czy będzie konieczna dłuższa obserwacja do uzyskania pełnego rozpoznania stanu psychicznego nastolatka w chwili czynu i wydania opinii w tej sprawie.

Natomiast w przypadku biegłych ze schroniska swoją opinię wydadzą prawdopodobnie po obserwacji nastolatka i rozmowach z nim. Jak zauważył rzecznik SO w Rzeszowie, mają bowiem możliwość dłuższego kontaktu z chłopcem, niż jednorazowe doprowadzenie go np. do lekarza psychiatry.