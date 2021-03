15-latek podejrzany o zabicie 17-letniej siostry nie stanie przed sądem

15-latek podejrzany o zabicie siostry jest niepoczytalny – orzekli po sześciotygodniowej obserwacji nastolatka biegli psychiatrzy. Według śledczych zadał on siostrze kilkanaście ciosów nożem i drewnianą pałką. Sam wezwał pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji 17-letnia dziewczyna zmarła.

W związku z oceną psychiatrów Aleksander N. nie będzie sądzony za zabójstwo. Lekarze z ośrodka w Garwolinie zalecili, by nastolatek był leczony psychiatrycznie.

Biegli po obserwacji mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy stopień rozwoju Aleksandra pozwala na to, by mógł on odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła, a także czy jest poczytalny i czy jest chory psychicznie.