Polscy turyści utknęli pod Gerlachem. Spędzili noc w górach, rano ściągnęli ich ratownicy

Limuzyna, którą przez Warszawę jechał minister Michał Dworczyk, podszywała się pod pojazd uprzywilejowany, by polityk mógł zdążyć na obchody 159. miesięcznicy smoleńskiej - podał "Fakt". Relacjonował, że kierowca "wyciągnął z kokpitu koguta policyjnego, zamocował go na dachu i włączył sygnały świetlne". Pytany o tę sprawę Dworczyk przeprosił i poinformował, że zrezygnował z wykorzystywania auta służbowego. Do opisanej sytuacji odniósł się także rzecznik rządu Piotr Mueller.