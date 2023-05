"Jesteśmy matkami, kochamy nasze dzieci ponad życie i ciężko nam patrzeć na cierpienie innych"

"Niewyobrażalna tragedia"

"To jest niewyobrażalne, żeby tak maltretować, tak bić dzieci"

- To jest protest z mojej strony wobec tego, co się dzieje u nas w kraju z dziećmi. To jest nie do pomyślenia, to jest niewyobrażalne, żeby tak maltretować, tak bić dzieci, dla mnie to jest niepojęte – mówiła pani Ewa, mieszkanka Łowicza.

Nie tylko jej trudno jest uwierzyć w tragedię, która spotkała Kamila. Głosów oburzenia na wszystko, co doprowadziło do śmierci dziecka, nie brakuje. - Bulwersuje mnie niemoc instytucji, że to było zgłaszane do różnych miejsc i nikt nie zareagował, no i to, że rodzice są chyba po to, żeby kochać dzieci, a nie być ich katami. Takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca. Sama jestem mamą i mam dziecko w podobnym wieku to jest po prostu straszne – przyznała inna uczestniczka łowickiej manifestacji, pani Anna.