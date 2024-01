Górale cieplej myślą o WOŚP? Pierwszy raz od 12 lat będą koncerty, sztab zapełnił się w kilka dni

Po raz pierwszy od 12 lat w Zakopanem odbędą się koncerty z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W organizację wydarzenia włączyło się tym razem miasto, a także zakopiańscy policjanci, strażacy i strażnicy graniczni. Fala zgłoszeń do kwestowania zaskoczyła nawet organizatorów. - Udało nam się zapełnić sztab w ciągu zaledwie tygodnia - mówi szefowa sztabu Katarzyna Dziewońska-Kachnic.

Władze Zakopanego po raz pierwszy od wielu lat włączą się w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 32. edycji WOŚP w mieście odbędą się koncerty i pokazy służb mundurowych - cel zbiórki będą wspierać też lokalni przedsiębiorcy.

"Rok 2012 był ostatnim, kiedy tyle się działo"

W 2023 roku wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica zapewniała w rozmowie z Onetem, że brak koncertu z okazji WOŚP to "przeoczenie" i zapowiadała wsparcie imprezy w kolejnej edycji. Jak poinformowała nas w poniedziałek Agata Pacelt-Mikler z Urzędu Miasta Zakopane, 28 stycznia, podczas 32. finału WOŚP, w Zakopanem odbędzie się trwający ponad sześć godzin cykl koncertów. - Dotrzymujemy słowa. Przed nami bardzo długa seria występów, bo aż 380 minut czystego grania - powiedziała Pacelt-Mikler.

Pytana, czy w urzędzie ocieplił się stosunek wobec WOŚP, urzędniczka podkreśla: "zawsze mieliśmy pozytywne nastawienie do tej imprezy". - To jednak bardzo gorący okres, jest dużo festiwali, zawodów - tłumaczy. Miasto sfinansuje koszty poniesione przez koncertujące zespoły. Właściciele Kombinatu udostępnią swój lokal na występy muzyczne nieodpłatnie.

Sztab WOŚP w Zakopanem jest zorganizowany, jak co roku, w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Nauczycielka z tej placówki i szefowa sztabu Katarzyna Dziewońska-Kachnic zaznacza, że zdecydowana większość wolontariuszy (których jest łącznie 74) to uczniowie. Zainteresowanie kwestowaniem przerosło jednak w tym roku jej oczekiwania.

- Stosunek do WOŚP się ociepla. W ubiegłych latach rekrutacja trwała miesiąc, pomagali nam nawet ludzie, którzy przyjeżdżali tu na ferie. W tym roku udało nam się zapełnić sztab w ciągu zaledwie tygodnia. Musiałam wręcz odmawiać chętnym, bo nie mieliśmy już miejsc - mówi nam Dziewońska-Kachnic.

Skarbonki zakopiańskiego sztabu WOŚP Katarzyna Dziewońska-Kachnic

Szefowa szkolnego sztabu wspomina, że "rok 2012 był ostatnim, kiedy tyle się działo". Wówczas do Zakopanego przyjechał Jurek Owsiak, inaugurując na Równi Krupowej XX finał WOŚP. Ze stolicy Tatr twórca Orkiestry udał się do Krakowa, a stamtąd samolotem udostępnionym przez PLL LOT do Warszawy. W tej podróży eskortowały go przez chwilę myśliwce F-16.

32. finał WOŚP w Zakopanem

Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zakopanem koncertów będzie można posłuchać w "Kombinacie - miejscu wielu pasji" przy ulicy Nowotarskiej. Kwestujących będzie można jednak spotkać w całym Zakopanem i w innych miejscach na Podhalu. Na przykład himalaista i ratownik TOPR Andrzej Bargiel będzie zbierał datki na Kasprowym Wierchu.

Występy zaczną się o godzinie 13.15. Zagrają: De Lux Charts Band, New Market Jazz Band and Ladies, The Voice Sound, Klimat i Przyjaciele, Passport Control, Zakopiańska Akademia Śpiewu Pauliny Martini, Lethe i Nie Tym Tonem. Będą panować klimaty rock'n'rollowe i jazzowe. Będzie można posłuchać autorskich brzmień, a także coverów gigantów takich jak Nirvana, U2 czy Coldplay.

Również zakopiańskie służby mundurowe włączą się w tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, w organizację finału WOŚP. Policyjne radiowozy, wozy strażackie i pojazdy straży granicznej pojawią się na placu Niepodległości, tuż przy Krupówkach. Będzie można porozmawiać z funkcjonariuszami, zobaczyć ich sprzęt i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, wrzucając jednocześnie datki do puszek obecnych na miejscu wolontariuszy Orkiestry.

To powrót do sytuacji sprzed rządów Zjednoczonej Prawicy. Przez osiem lat kierowania państwem przez PiS służby miały nieoficjalny zakaz czynnego brania udziału w tej inicjatywie. Mundurowi mieli wyłącznie zabezpieczać finały. Nowe władze MSWiA i MON poinformowały, że będą zachęcać policję i wojsko, a także inne podległe im służby, do wzięcia udziału w WOŚP.

Jak podkreśla Katarzyna Dziewońska-Kachnic, finał WOŚP będą wspierać także lokalni przedsiębiorcy. - Cały wypracowany tego dnia dochód z gabinetu kosmetycznego Studio Orchidea i salonu fryzjerskiego Elżbieta Wiercioch Hair Design zostanie przeznaczony właśnie na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mówi szefowa zakopiańskiego sztabu.

Dziewońska-Kachnic liczy na rekordową kwotę zebraną pod Giewontem na cel Orkiestry. - W ubiegłym roku zebraliśmy około 70 tysięcy złotych, były też lata, gdy dobijaliśmy do 90 tysięcy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach współpraca z miastem będzie jeszcze lepsza i będziemy mogli zrobić jeszcze bardziej atrakcyjny finał - mówi.

WOŚP w Tatrach i górskie aukcje

Po raz trzynasty z WOŚP gra też Tatrzański Park Narodowy (TPN). Zwycięzca jednej z licytacji będzie mógł zdobyć Kasprowy Wierch w towarzystwie dyrektora TPN Szymona Ziobrowskiego oraz gościa specjalnego, olimpijki Otylii Jędrzejczak.

Będzie można również wylicytować widokowy lot samolotem wzdłuż Tatr z leśniczym TPN, pilotem Ryszardem Suskim. Na licytację trafi także prenumerata kwartalnika "Tatry", zbiór plakatów z corocznej akcji TPN "Nie strzelaj w sylwestra" oraz ręcznie wykonane przez pracowników TPN szydełkowe niedźwiedzie czy makatkę z górskim wzorem.

TPN przekaże także na aukcję tabliczki kierunkowe wyznaczające szlaki, które już są zużyte i zastąpią je nowe. Będą to między innymi tabliczki wyznaczające szlaki do: Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Białego czy Polany Strążyskiej. Będą też pomarańczowe kierunkowskazy ze szlaków narciarskich z Kuźnic, Doliny Goryczkowej czy Doliny Kondratowej.

32. finał WOŚP

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja WOŚP ogłosiła w październiku cel zbiórki: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W tym roku 28 stycznia w Polsce i za granicą kwestować będzie ponad 120 tysięcy wolontariuszy.

Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które w tym roku rozpoczęły się już na początku grudnia. Konto zbiórki można wspierać na różne sposoby: przez SMS o treści SERCE na numer 75 565 (numer będzie aktywny do 14 lutego 2024, koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 5 zł netto, czyli 6,15 zł z VAT), wpłaty na stronie WOŚP lub do e-Skarbonek.

Można też wziąć udziału w aukcjach na rzecz Fundacji - dziennikarze redakcji TVN i TVN24 wystawili na licytacje m.in. nietypową pamiątkę z granicy między Koreą Północną a Koreą Południową, udział w specjalnym wydaniu programu "Wstajesz i wiesz", wizytę w "Dzień Dobry TVN", czekoladki z Białego Domu czy spotkania z Ewą Chodakowską albo Joanną Krupą.

