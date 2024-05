Organizatorzy Festiwalu Kultury Żydowskiej odwołują koncert. "Po konsultacjach z policją"

Po konsultacjach z policją organizatorzy Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie odwołali tegoroczną edycję koncertu "Szalom na Szerokiej". "Sytuacja na Bliskim Wschodzie prowokuje wielu ludzi do zachowań skrajnych, a my nie chcemy narażać Was na niebezpieczeństwo" - tłumaczą twórcy wydarzenia, podkreślając, że festiwal odbywa się "w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i społecznej w Izraelu i na Bliskim Wschodzie".

Organizatorzy Festiwalu Kultury Żydowskiej (FKŻ) poinformowali w komunikacie o odwołaniu tegorocznego koncertu "Szalom na Szerokiej", odbywającego się co roku jako finał wydarzenia. 33. edycja została zaplanowana na termin 23-30 czerwca.

Jak podkreślono, tegoroczny festiwal "odbywa się w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i społecznej w Izraelu i na Bliskim Wschodzie. Chociaż nie angażujemy się w politykę, to ona niestety nas czasami dopada i wpływa na nasze decyzje".

Koncert "Szalom na Szerokiej" odwołany. Dlaczego?

Organizatorzy Festiwalu Kultury Żydowskiej oświadczyli, że koncert został odwołany w trosce o bezpieczeństwo uczestników. "Sytuacja na Bliskim Wschodzie prowokuje wielu ludzi do zachowań skrajnych, a my nie chcemy narażać Was na niebezpieczeństwo, ani chociażby na dyskomfort podczas koncertu, którego przesłaniem jest pokój" - czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu FKŻ podkreślono, że decyzja została podjęta "po konsultacjach z policją, strażą miejską, służbami ochrony i innymi organizacjami pomagającymi nam dotychczas zachować bezpieczeństwo".

"Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa uczestnikom koncertu. Również żadna z naszych partnerskich instytucji nie była w stanie zagwarantować bezpieczeństwa kilkunastu tysiącom uczestników koncertu na tak specyficznym terenie, jakim jest ulica Szeroka, z jej ogródkami, wąskimi dojściami i ogromną ilością sprzętu technicznego, niezbędnego do realizacji koncertu" - zaznaczyli organizatorzy. Dodali, że choć koncert ma na celu "wspólne celebrowanie pokoju i przyjaźni", nie mogą oni jednocześnie "narażać tych, którzy chcą okazać swój szacunek i miłość do wieloletniej kultury żydowskiej na to, by byli zagrożeni konfrontacją z tymi, którzy nie szanują kultury żydowskiej".

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie odbędzie się w dniach 23-30 czerwca po raz 33. Sercem wydarzenia od 2019 roku jest co roku namiot na skrzyżowaniu ulicy Józefa i ulicy Wąskiej, gdzie odbywają się m.in. wykłady, warsztaty, koncerty i audycje radiowe.

Pomimo odwołania wydarzenia "Szalom na Szerokiej", w planach pozostaje cykl 11 koncertów organizowanych w Muzeum Inżynierii i Techniki.

Pierwsza edycja FKŻ odbyła się na krakowskim Kazimierzu w 1988 roku - jej twórcami byli Janusz Makuch i Krzysztof Gierat. Celem festiwalu jest "pokazanie różnorodności i piękna kultury żydowskiej z całego świata. Głównym punktem odniesienia jest Izrael, gdzie rozwija się ona w sposób najbardziej naturalny".

Na swojej stronie organizatorzy Festiwalu Kultury Żydowskiej podkreślają, że co roku w programie wydarzenia znajduje się blisko 300 punktów programu, w których bierze udział około 30 tysięcy osób z całego świata. "150 artystów, wykładowców i instruktorów dzieli się z naszą publicznością swoimi doświadczeniami i dokonaniami w rozwijaniu kultury żydowskiej. Autentyczność i prawda są dla nas najważniejszymi wartościami" - czytamy na stronie festiwalu.

