Były certyfikaty covidowe, nie było szczepień. Zarzuty dla trzech osób

Do 300 do 1500 złotych

Z ustaleń prokuratury wynika, że ponad 1000 osób zdobyło w ten sposób paszport covidowy. - Ci, którzy organizowali ten proceder, fałszowali ankiety, które powinny być wypełnione przez pacjentów, a następnie wprowadzali poszczególne osoby do systemu jako te zaszczepione. Za to trzeba było zapłacić od 300 do 1500 złotych. Z ustaleń prokuratury wynika też, że te ceny wahały się w zależności od tego, ilu pośredników było przy jednej takiej sprawie oraz to, czy dany klient mógł stawić się osobiście w klinice – tłumaczy Półchłopek. Z "usługi" korzystały osoby z całego kraju, a także mieszkające za granicą.